أروابارينا: نعمل من أجل ظهور مشرف لشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض أولى مباريات الموسم أمام العين في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي.

وأوضح أن الفريق عاد للمسابقات مرة أخرى مع انطلاقة الموسم الجديد، بعد معسكر مميز في الخارج عاد منه إلى دبي ليواصل التدريبات بصورة رتيبة، مبيناً أن المعسكر كان جيداً بكل المقاييس، أدى خلاله اللاعبون بصورة مميزة في التدريبات والمباريات الودية، وقال إنهم سيطبقون نفس الفلسفة التي اتبعوها مع الفريق في الموسم الماضي سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكشف المدرب عن نيته في الدفع بعدد من اللاعبين الشباب والذين لم يشاركوا بصورة كاملة في الموسم السابق في المباراة المقبلة، وسيشرك بعضهم في خانات مختلفة للوقوف على جاهزيتهم خاصة أن الفريق يواجه تحديات كبيرة من بينها مباراة السوبر أمام الشارقة يوم 14 سبتمبر المقبل.

Advertisements

وأثنى أروابارينا على اللاعبين الشباب في صفوف الفريق، مبيناً أنهم يعتبرون عماد مستقبل الفريق، وسيحرص على منحهم الفرصة، والدفع بهم في المباريات، مؤكداً ثقته في قدرتهم على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وقال: أركز على مجموعة اللاعبين الموجودين معي في الفريق وأعمل معهم من أجل تجهيزهم جميعاً ليكونوا في خدمة الفريق، نعمل جميعاً من أجل ظهور مشرف لشباب الأهلي في الموسم الجديد، وآمل أن نوفق في تحقيق الأهداف المرسومة.

من جانبه عبر اللاعب ديفيد مارياني عن سعادته بالتواجد في فريق كبير مثل شباب الأهلي وفي الدوري الإماراتي، مبيناً أنه متشوق لبداية المنافسات وخوض المباريات، ويستعد لتقديم كل ما لديه من أجل الفريق.

وقال: الدوري الإماراتي بالنسبة لي جديد لأنني أحضر للإمارات لأول مرة، وأنظر لهذا الأمر بشكل إيجابي، الموسم بالنسبة لفريقي به عدد كبير من التحديات والبطولات، المهم بالنسبة لي هو التأقلم مع الفريق وزملائي اللاعبين أكثر لأتمكن من تقديم ما يرضي الجماهير.