شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تراثية في الهجن بمركز العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات أمس فعاليات الأسبوع الثالث للدورة التراثية في الهجن، التي نظمها المركز تحت عنوان «خبرة الأجداد تنقل للأبناء»، وتقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.وتلقى الطلاب خلال الأسبوع الثالث، شرحاً نظرياً وعملياً عن عتاد المطية، وأجزائه، وكيفية وضعه على المطية. فيما سيخصص الأسبوع الأخير بدءاً من بعد غد الأحد للشرح والتطبيق العملي لطريقة امتطاء الهجن.

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