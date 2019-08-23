فيفياني: نتطلع لبداية إيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فابيو فيفياني مدرب فريق اتحاد كلباء، أن طموح فريقه كبير في الموسم الجديد، مقدماً شكره لإدارة النادي التي وفرت معسكراً خارجياً مثالياً، بذل أفراده مجهوداً كبيراً، وطبقت خلاله الخطط الكفيلة بتحقيق الانتصارات المطلوبة.

وقال: نلعب اليوم أمام النصر أولى مبارياتنا الرسمية بطموح كبير، بعد أن أنهينا فترة إعداد جيدة، بذلنا فيها جهوداً مضاعفة، وبدأنا الآن مرحلة التنافس الجاد، استقطبنا 12 لاعباً جديداً هذا الموسم، وهدفنا بناء وصناعة فريق قوي قادر على المنافسة، ونجحنا في إيجاد التوليفة الأساسية التي سنعتمد عليها في خوض غمار المنافسات في الموسم الجديد.

وأضاف: خضنا تجربة المعسكر الخارجي بشكل ناجح، ولعبنا مباريات قوية كان مردودها جيداً، وحققنا الاستفادة المطلوبة، بغض النظر عن النتائج، وقد أعجبتني روح اللاعبين القتالية العالية، والآن، أنا راضٍ تماماً عن الفريق بشكل عام، ونتطلع لبداية إيجابية ومثالية.

من جانبه قال لاعب الفريق حمدان ناصر: الاستعدادات كانت بشكل جيدة، ونحن في أتم الجاهزية لمواجهة النصر، وتحقيق نتيجة إيجابية، والعودة بثلاث نقاط. طموحنا هذا الموسم تقديم أداء استثنائي، وتحقيق آمال وطموحات النادي، من جانبي سأقدم كل ما لدي لخدمة الفريق، وهدفي الشخصي الوصول إلى المنتخب.