كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال نجم كرة القدم البلجيكي فنسنت كومباني، أمس الأول، من منصب مدرب فريق أندرلخت البلجيكي، لسوء النتائج. وفشل أندرلخت في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربع الأولى من الدوري البلجيكي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين من هذه المباريات الأربع التي خاضها تحت قيادة كومباني، ويتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

وكان المدافع البلجيكي الدولي ترك مانشستر سيتي في مايو/‏أيار الماضي بعد 11 موسماً مع الفريق، ووافق على تولي تدريب أندرلخت، إضافة للعب في صفوف الفريق.