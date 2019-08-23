الارشيف / اخبار الرياضه

كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال نجم كرة القدم البلجيكي فنسنت كومباني، أمس الأول، من منصب مدرب فريق أندرلخت البلجيكي، لسوء النتائج. وفشل أندرلخت في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربع الأولى من الدوري البلجيكي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين من هذه المباريات الأربع التي خاضها تحت قيادة كومباني، ويتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

وكان المدافع البلجيكي الدولي ترك مانشستر سيتي في مايو/‏أيار الماضي بعد 11 موسماً مع الفريق، ووافق على تولي تدريب أندرلخت، إضافة للعب في صفوف الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا