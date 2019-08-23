شكرا لقرائتكم خبر عن كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال نجم كرة القدم البلجيكي فنسنت كومباني، أمس الأول، من منصب مدرب فريق أندرلخت البلجيكي، لسوء النتائج. وفشل أندرلخت في تحقيق أي فوز خلال المراحل الأربع الأولى من الدوري البلجيكي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين من هذه المباريات الأربع التي خاضها تحت قيادة كومباني، ويتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.
وكان المدافع البلجيكي الدولي ترك مانشستر سيتي في مايو/أيار الماضي بعد 11 موسماً مع الفريق، ووافق على تولي تدريب أندرلخت، إضافة للعب في صفوف الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.