دوري كرة قدم للسيدات في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم لوكالة الأنباء الفرنسية إن دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان الشهر المقبل وسيتضمن مشاركة 18 نادياً في ثلاث مناطق مختلفة في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت ميرفت حسين مسؤولة الكرة النسائية: ستبدأ المنافسات في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مشيرة والعمل جار لتكوين منتخب يمثل السودان في المحافل الدولية.

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واعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب أن إطلاق دوري للسيدات كان مستبعداً تماماً قبل عام وقالت: الجميع يتطلع لحقبة جديدة ويملك طموحات كبيرة .

وانضم السودان رسمياً إلى الاتحاد الدولي عام 1948 وأسس الاتحاد الإفريقي إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا.

بيد أن كرة القدم للسيدات في البلاد شهدت صعوبات كبيرة منذ اعتماد البلاد الشريعة الإسلامية عام 1983 وبعد استلام البشير الحكم لدى قيامه بانقلاب عسكري.