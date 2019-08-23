نيس يقترب من دخول دائرة الكبار بالدورى الفرنسي

وضعت خطة تحويل نادى نيس إلى واحد من أفضل فرق كرة القدم في فرنسا حيز التنفيذ، بعدما حصلت مجموعة (إينيوس) البريطانية للبتروكيماويات على الضوء الأخضر من هيئة التنافسية الفرنسية لضم الفريق مقابل 100 مليون يورو.

وهذه ليست التجربة الأولى للشركة مع الكيانات الرياضية، حيث لدي (إينيوس) فريق الدراجات الرابح بطواف فرنسا (تور دو فرانس) بقيادة الكولومبي إيجان برنال، وكذلك فريق (إينيوس تيم جي بي) ممثل بريطانيا في بطولة كوبا أمريكا للإبحار.

ونشرت صحيفة “ليكيب”الفرنسية أن جيم راتكليف المدير العام للشركة أحد أغني أثرياء بريطانيا يريد تحويل نيس، الذي أختتم الموسم المنصرم في المركز السابع بجدول الدوري الفرنسي للدرجة الأولى إلى أحد أقوى فرق فرنسا.