ليفربول يمدد عقد أليكس تشامبرلين رسميا حتى عام 2023

نشر ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعب الوسط أليكس تشامبرلين، بعقد لفترة طويلة، دون الكشف عن عدد سنوات العقد الجديد، وكان تشامبرلين قد انتقل لصفوف فريق ليفربول، في صيف عام 2017 قادما من أرسنال، في صفقة بلغت قيمتها إلى 35 مليون استرليني، ولعب 47 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات، وأحرز 5 أهداف.

وتحدث تشامبرلين للحساب الرسمي للنادي الإنجليزي: “أشعر بسعادة غير محدودة، بعد توقيعي على عقد جديد مع ليفربول، أسعى لتعويض ما فاتني الموسم المنصرم، بسبب الإصابة، وأطمح في تقديم مجهودات جيدة”، وتابع لاعب الريدز حديثه قائلا: “أعد جماهير النادي، بأنني سأقدم أفضل ما عندي، هناك أوقات صعبة في مشوار أي لاعب، ولكنني سأعمل دائما على تعديل أخطائي”.