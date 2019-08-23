ريبيرى: اخترت فيورنتينا لجوعى لكرة القدم وأتمنى البقاء بالملاعب حتى الـ40

ذكر النجم الفرنسي فرانك ريبيرى، خلال المؤتمر الصحفي لحفل تقديمه لاعبا فى صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي، عن سبب اختياره حمل قميص الفيولا في الفترة المقبلة.

وكان ريبيرى قد مضي علي عقداً مع فيورنتينا الإيطالي، بعقد يمتد لعامين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني.

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وتحدث ريبيرى فى المؤتمر الصحفي: “اخترت اللعب لفيورنتينا، لأن كرة القدم جزء مني، وما زلت أشعر بالتعطش للعب، هذا النادى يملك الطموح من أجل النجاح، ونريد إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى من الدوري الإيطالي”.

وتابع النجم الفرنسي، حديثه قائلا:”أود أن أشكر وكيل أعمالي ومدير النادي، بعد الإتصالات الطويلة التي دارت بيننا، خلال الفترة الماضية، حتى توصلنا لاتفاق جعلني سعيدا”.