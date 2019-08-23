تغريم باريس سان جيرمان 2000 يورو بسبب نيمار

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي، فرمان يتضمن تغريم نادى باريس سان جيرمان مبلغ 2000 يورو بسبب الكلمات النابية التي ذكرت على لافتات ضد نيمار، وذكر الاتحاد الفرنسي بياناً يوضح الأسباب التي أدت إلى وضع عقوبات تأديبية على باريس سان جيرمان ، حيث أدان السلوك السيئ واستخدام الألعاب النارية ونشر كتابات مهينة للنجم البرازيلي نيمار.

ولم يتردد مشجعو باريس سان جيرمان بأرسال شتائم لوالدة نيمار من خلال لافتات وضعت في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، وتذكيره بسلوكه عندما اتهم باغتصاب فتاة بأحد فنادق باريس.

وجاء الهجوم العنيف على المهاجم الدولي البرازيلي بعد القرار الذي اتخذه بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وقيامه بالتمرد على مجلس الإدارة بتأخير عودته للتدريب.