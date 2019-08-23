برشلونة يرفض التفريط فى راكيتيتش ليوفنتوس الإيطالى

رفض نادي برشلونة الأسباني الصفقة المطروحة من نادي يوفنتوس، من أجل الحصول علي النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وأشارت صحيفة “ماركا” الأسبانية، إن الكرواتي قد رفض الانتقال عن نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، وكانت رسالة اللاعب الكرواتي مباشرة بشأن مستقبله مع البارسا، حيث لا يرغب سوي في البقاء داخل جدران الكامب نو.

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وتابعت، إن مسؤولي برشلونة الأسباني بلغت مسئولو يوفنتوس بأن إيفان راكيتتش ليس للبيع، وسيبقى بكل تأكيد داخل صفوف الفريق الإسباني.

وقد اختتمت إن إيفان راكيتيتش يعد لاعب كبير لأرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة داخل الملعب، حيث خاض 54 مباراة في الموسم الماضي وأحد أهم أعمدة البلوجرانا طوال السنوات الماضية.