كوبو يجتاز الفحوصات الطبية فى مايوركا الإسباني

اجتاز الشاب الياباني تاكيوفسا كوبو نجم ريال مدريد، صباح اليوم الخميس، الكشوفات الطبية في نادى مايوركا تمهيداً لإتمام رحيله بشكل رسمى على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الصيف الحالي، واتفق ريال مدريد مع كوبو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد نزاع شرس من برشلونة ومانشستر سيتي، علماً بأنه سبق له اللعب في الفئات السنية للغريم التقليدي قبل بضع سنوات.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن كوبو اجتاز كوبو الكشف الطبية في نادى مايوركا، وسيتم توقيع العقود خلال ساعات، ومن المقرر أن يُصرح ريال مدريد عن رحيل اللاعب بشكل رسمي مساء اليوم الخميس.

وكان من المطروح إدراج كوبو مع الفريق الثاني (الكاستيا) داخل ريال مدريد، والذي يشرف عليه الأسطورة راؤول جونزاليس، لكن بعد المستوى القوي الذي قدمه اللاعب فى معسكر الإعداد، أمر النادي إعارته من أجل اكتساب الخبرة والعودة مباشرة للفريق الأول الصيف المقبل.