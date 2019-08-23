الإتحاد الإنجليزى يرفض طلب جوارديولا بتسليم مانشستر سيتى ميداليات إضافية

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض مطالب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، بالحصول على ميداليات إضافية لبقية لاعبي السيتي الذين لم يلعبوا بشكل أساسي في الموسم المنصرم، ونشرت صحيفة “ذا صن”البريطانية، إن بيب جوارديولا أراد من الاتحاد الإنجليزي الحصول على ميداليات إضافية لجميع اللاعبين الذي لعبوا في البريميرليج وفازوا باللقب، حتى لو كان لدقائق قليلة.

تابعت الصحيفة، إن الاتحاد الإنجليزي أبلغ إدارة مانشستر سيتي أن عدد الميداليات المستحقة لهم على فوزهم بلقب البريميرليج هو 40 ميدالية، وذلك يشمل اللاعبين والجهاز الفني.

واختتمت، إن قانون توزيع الميداليات ينص على حصول كل لاعب فائز باللقب على ميدالية إذا شارك في 5 مباريات أو أكثر خلال الموسم، أما اللاعبين الذي لم يلبوا هذا الشرط فلن يحصلوا على شيء.