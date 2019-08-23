أستون فيلا يعلن تمديد عقد أحمد المحمدى لمدة موسم

صرح نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم الخميس، عن تمديد عقد اللاعب أحمد المحمدي قائد منتخب مصر لمدة موسم أخر، وقد أعلن الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا أن أحمد المحمدي الذي إنتقل لصفوف “الفيلانز” خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2017 وقع اليوم على تمديد عقده لمدة موسم أخر.

وكان عقد أحمد المحمدي مع أستون فيلا سينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يكشف النادي الانجليزي عننيته في تمديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسم أخر.

وسيواجه غداً الجمعة ناديا أستون فيلا وإيفرتون بإستاد “فيلا بارك”، خلال لقاءت الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وتعتبر مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا هى أكثر المباريات تكراراً في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستكون المواجهة المقبلة بين الفريقين هى رقم 203 بينهما بالبريميرليج.