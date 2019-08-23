ريال مدريد يستهدف ضم حارس روما بديلا للكوستاريكى نافاس

أستمر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عملية البحث عن حارس بديل للكوستاريكي كيلور نافاس، بعدما طالب الأخير المغادرة قبل انتهاء باب الانتقالات الصيفية الجارية، وقد أراد الكوستاريكي كيلور نافاس الرحيل عن نادى ريال مدريد، وأصبح من الضروري إيجاد حارس ثاني ليكون بديلاً للحارس رقم 1 في ريال مدريد تيبور كورتوا.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نادى روما اقترح على ريال مدريد شراء حارسه أنتونيو ميرانتي ليكون بديلاً للحارس الكوستاريكي الذي يفكر في الرحيل.

وأشارت الصحيفة أن نادى روما لا يجد أي ضغط في التفريط بميرانتى بعد أن قام بشراء حارس ريال بيتيس باو لوبيز هذا الصيف، والذي ضمن مركزه الأساسي في حراسة مرمي الذئاب.