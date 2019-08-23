رونالدو يتحدث عن الخصومة مع ميسي ويدعوه لتناول العشاء سوياً

ذكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، عن طبيعة الصراع الدائم التي يجمعه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حتى بعد انتقاله عن صفوف ريال مدريد.

وتحدث رونالدو في تصريحات لقناة “TVI” البرتغالية، “أنا معجب كثيراً بمسيرته، حتى الآن، هو دائماً يتحدث إنه يقدر الصراع التي يجمعنا، وقال سابقاً أنه تأثر بعد رحيلي عن الدوري الإسباني”.

وتابع، “أرى أن التنافس مع ميسي خصومة ممتازة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية، فهناك الأمريكي مايكل جوردان كان لديه منافسون فى كرة السلة، والسائق الفرنسي ألان بروست، والسائق البرازيلي الراحل آيرتون سينا، جمعتهما صراع كبير في الفورمولا1، القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة فى الرياضة هى أنها مفيدة”.

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واعترف كريستيانو رونالدو أن ميسي جعل منه لاعباً أسطوري والعكس صحيح، قائلاً، “عندما أحقق الألقاب فإن ذلك يزعجه، والأمر كذلك بالنسبة لي عندما يفوز بدوره”، وعن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق رونالدو قائلاً، “لديّ علاقة رياضية ممتازة مع ميسي، لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاماً، لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن رفض ذلك”.