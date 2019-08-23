ميتشو يفرض سيطرته داخل الزمالك من البداية

استطاع الصربى ميتشو، المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء من فرض سيطرته داخل الزمالك، حيث كشفت كواليس الأيام الأولي للخواجة داخل النادي على رفضه تقديم أى تنازلات فيما يخص مطالبه سواء المادية أو الفنية.

حيث منذ قيام مسؤولي الزمالك بالتفاوض مع ميتشو تمسك بكافة طلباته المالية، وقد أوضح مصدر بالزمالك انه كان هناك في البداية خلاف على راتبه، وكذلك تمسكه بطلباته للجهاز المعاون له بعدما شهدت المفاوضات خلافات بسيطة حول تشكيل جهازه المعاون، حيث طالب ميتشو بوجود 3 3 مدربين ضمن جهازه فى منصب المدرب ومدرب الحراس ومحلل الأداء، جاءت موافقة ميت عقبة فى ظل القناعة الكاملة بقدرات وإمكانيات المدرب الفنية، وقدرته على قيادة الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.