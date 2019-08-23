حصاد اليوم السابع.. البعثة المصرية تحصد 20 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أسفر اليوم السابع لدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب، عن حصد البعثة المصرية لـ20 ميدالية متنوعة، لتضع مصر على صدارة المسابقة برصيد 50 ميدالية.

وحققت بعثة مصر الـ20 ميدالية في منافسات الفروسية والسباحة والتجديف والتايكوندو، منهم 3 ميداليات لفرق الفروسية والسباحة مختلط والسباحة للسيدات، و17 ميدالية فردية متنوعة.

وكانت لبعثة السباحة نصيب الأسد في حصد الميداليات الذهبية، بالحصول على 4 ميداليات ذهبية وكانت كالتالي:

حقق مروان القماش الميدالية الذهبية في منافسات السباحة للرجال لسباق 200 متر حرة، وجاءت الذهبية الثانية للسباحة عن طريق عبد الرحمن العربي في منافسات 50 متر فراشة للرجال.

وكانت الذهبية الثالثة من نصيب هانيا مورو التي فازت بالمركز الأول في سباق 200 متر حرة لمنافسات السيدات، وحققت سمكة مصر المتألقة فريدة عثمان الذهبية الرابعة لبعثة السباحة بعد فوزها في سباق 50 متر فراشة لمنافسات السيدات.

وواصلت السباحة حصد الميداليات لمصر وأضافت 4 ميداليات فضية لمصر كالتالي:

حصد منتخب مصر للسباحة مختلط (رجال وسيدات) الميدالية الفضية في سباق 100 متر تتابع *4 بعد زمن قدره 3 و53.93 دقيقة، خلف جنوب أفريقيا التي فازت بالذهبية.

وحقق يوسف القماش لاعب منتخب مصر فضية في سباق 100 متر صدر للرجال في منافسات السباحة، وأضاف على خلف الله فضية جديدة لمصر بعد إحتلاله المركز الثاني في سباق 50 متر فراشة لمنافسات الرجال في منافسات السباحة.

وأحرز منتخب مصر للسباحة ميدالية فضية في منافسات 200 متر تتابع *4 لمنافسات السيدات.

وحصدت السباحة برونزيتين لمصر كالتالي:

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حصد ياسين الشماع برونزية لمصر بعد احتلاله المركز الثالث في السباحة لمنافسات 200 متر حرة للرجال، وحقق أحمد سالم برونزية لمصر بعد احتلاله المركز الثالث بمنافسات السباحة في سباق 400 متر متنوع فردي للرجال.

وأحرزت بعثة التايكوندو 4 ميداليات متنوعة لمصر كالتالي:

حصدت هداية ملاك ذهبية في منافسات التايكوندو فردي السيدات في وزن 67 كجم، وأضافت زميلتها مايسون إيهاب ذهبية لمصر في منافسات التايكوندو فردي السيدات وزن 73 كجم.

وكانت الميدالية الثالثة للتايكوندو ميدالية فضية أحرزها المصري معاذ نبيل في منافسات الرجال تحت وزن 54 كجم، وحصدت منه الله عبد الله ميدالية برونزية في منافسات التايكوندو فردي السيدات فوق وزن 73 كجم.

وأضافت بعثة التجديف 4 ميداليات متنوعة لمصر كالتالي:

أضاف عبد الخالق البنا ميدالية فضية في منافسات التجديف فردي الرجال لسباق 500 متر، وحققت دارين حجازي فضية جديدة، بعد إحتلالها المركز الثاني في منافسات التجديف فردي السيدات لسباق 500 متر.

بينما حقق محمد قوطه برونزية التجديف في سباق 500 متر رجال، وحصدت مريم عبد اللطيف محمود برونزية أخرى لمصر في التجديف بعد إحتلالها المركز الثالث في سباق 500 متر فردي السيدات.

وحقق منتخب الفروسية للرجال المركز الثاني في سباقات الفروسية للفرق ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

وبهذا تواصل مصر صدارتها لترتيب دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب برصيد 50 ميدالية متنوعة كالتالي :0 14 ميدالية ذهبية، و20 فضية و 16 برونزية).

وتأتي جنوب افريقيا ثانيا برصيد 27 ميدالية منها 12 ذهبية، والجزائر ثالثا برصيد 30 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية.