مدرب أرسنال يطالب النني بالرحيل أمام وسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طالب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال محمد النني لاعب وسط الفريق، وشكوردان مصطافي قلب الدفاع بالرحيل هذا الصيف من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في مكان أخر.

وقال إيمري في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول: "لدينا لاعبين في الفريق يعرفون موقفهم بشكل جيد، على سبيل المثالث النني ومصطافي يعرفان موقفهما داخل الفريق."

وتابع: "أريد أن يكون كافة اللاعبين سعداء هنا، أريد كل اللاعبين أن يكونوا أبطال هنا، والعام الماضي على سبيل المثال عندما غاب مصطافي ومو عن المشاركة لم يكونا سعداء."

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وأضاف: "لقد تحدثت مع النني ومصطافي عديد من المرات العام الماضي واعتقد أنه من الإيجابي بالنسبة لهما الرحيل والتوقيع لفريق أخر يضمن لهما المشاركة، ليكونا سعداء وتستمر مسيرتهما الكروية."

وواصل: "أرى أنهما من اللاعبين الكبار، لكن هنا لضرف أو لأخر لن تتاح لهما فرص كبيرة لاظهار قدراتهما أو للشعور بالسعادة عن طريق المشاركة في عدد دقائق أكبر."

واستطرد: "كليهما يعرف الموقف بالكامل، أنا أتمنى الأفضل لهما، والأفضل الآن هو الحصول على دور أساسي في فريق أخر، التوقيع لنادي أخر وخوض تحدي جديد، لكن بكل احترام هما يخوضان التدريبات معنا لكنها يعرفان موقفهما."