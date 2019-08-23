عدلي القيعي عن المدرب القادم للأهلي: مورينيو لا يضمن لك النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي بأن لجنة التخطيط لكرة القدم باتت قريبة من حسم ملف المدير الفني، "ما لم تحدث مفاجأة" على حد تعبيره، موضحًا أن رواتب المدربين في مصر هي الأعلى في المنطقة العربية بعد دول الخليج.

وقال القيعي في تصريحاته عبر برنامج "ملك وكتابة" على فضائية الأهلي: "مسألة اختيار المدير الفني لها المسئولين عنها في المقام الأول والأخير."

وتابع: "هناك الكثير من الأسماء تم ترشيحها سواء من وكلاء لاعبين، أو أشخاص أخرين، وأنا شخصيًا وصلني أكثر من 40 اسم، وكل دور هو أن أرسل الاسماء على اللجنة المسئولة عن هذا الملف."

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وأضاف: "الآن وصلنا إلى 6 أو 5 أسماء سيتم اختيار المدير الفني من بينهم في الفترة المقبلة، ما لم تحدث مفاجأة."

وواصل: "لا يمكن الاعتماد على السيرة الذاتية في اختيار المدير الفني أو اللاعب، لكن هناك معايير كثيرة تتعلق بوجود تفاعل إيجابي بين المدرب والنادي، فمثلًا مورينيو لا يمكن أن يضمن لك النجاح كونه مدرب كبير."

واستطرد: "لا يصح تسريب اسم المدير الفني قبل حسم الاتفاق معه بشكل رسمي لأنه بمفهوم السوق عندما يُعلن اسمه (هيركبك) ليحصل على امتيازات."

واختتم تصريحاته: "الأندية المصرية الأكثر دفعًا للرواتب في المنطقة العربية بعد الخليج، هيرفي رينار كان يحصل على 80 ألف دولار من المغرب، وكنا نخشى مفاوضاته حتى لا يطلب راتب كبير."