هداية ومايسون تمنحان مصر ذهبيتين في التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

توجت هداية ملاك بذهبية التايكوندو في وزن 67 كجم، بعد اكتساحها للاعبة كوت ديفوار في النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وتغلبت ملاك بطلة مصر على ماري فريديريك بطلة كوت ديفوار بنتيجة 20-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات التايكوندو في وزن 67 كجم.

وتأهلت هداية ملاك الى النهائي، بعد الفوز على لاعبة نيجيريا في نصف النهائي بنتيجة 14-6، قبل أن تكتسح بطلة مصر منافستها من مالي بنتيجة 24-4.

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وعلى جانب أخر، فازت المصرية مايسون إيهاب بذهبية التايكوندو لوزن 73 كجم، بعد التغلب على التونسية أماني ليوني في المباراة النهائية بنتيجة 5-3.

وبذلك أرتفعت الميداليات الذهبية لمصر خلال دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب إلى 14 ميدالية.

وفي إطار منافسات التايكوندو للرجال تحت وزن 54 كجم، خسر المصري معاذ نبيل أمام منافسه التونسي محمد خليل الجندوبي بنتيجة 10-47، ليحرز الميدالية الفضية لمصر، بينما ذهبت الذهبية للجندوبي بطل تونس، لتصبح عدد الميداليات الفضية لمصر في البطولة 19 ميدالية.

وأحرزت منة الله عبد الله ميدالية برونزية لمصر في منافسات التايكوندو وزن فوق 73 كجم، لترتفع عدد الميداليات البرونزية لمصر الى 16 ميدالية.