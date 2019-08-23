اميري عن النني وشكوردان موستافي: أتمنى لهما التوفيق

كشف اون اميري المدير الفني لنادي الارسنال عن حديثه مع محمد النني لاعب منتخب مصر والمدافع الالماني وشكوردان موستافي ونصحه بالرحيل .

وقال المدير الفني لنادي ارسنال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لدينا الآن بعض اللاعبين يعرفون

موقفهم تماما. على سبيل المثال شكوردان موستافي ومحمد النني يعرفان موقفهما في القائمة. أنا أود أن يكون لاعبينا سعداء هنا".

وتابع إنهما لاعبين كبيرين جدا، ولكن لظروف خاصة هما

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لن يستطيعا اللعب بشكل كبير هنا، وهذا لن يجعلهما سعيدين بعدد الدقائق التي سيحصلا عليها".

واضاف هما يعرفان موقفهما ولكني حقيقة أتمنى لهما الأفضل، والأفضل بالنسبة لهما حاليا، أعتقد هو الانتقال لفريق آخر وبداية تحدي جديد".

واختتم "نحن نحترمهما. إنهما يتدربان معنا، لكنهما يعرفان موقفهما ولا أتمنى لهما سوى التوفيق".