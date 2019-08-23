محمد بيومي: اتقدم بالشكر لجمهور الإسماعيلي علي مساندتهم ليا

حرص محمد بيومي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على توجيه الشكر لجماهير الدراويش.

وتحدث بيومي صاحب ال19 عام في تصريحات خاصة ل"الوفد":"انا بشكر جمهور الإسماعيلي علي دعمهم ليا سواء كان سلبي او ايجابي، وانا بوعدهم اننا انشاءالله هنعمل حاجه السنادي، لانهم تعبتو مع الفريق الفترات الماضية ، مشيرا ان لا يوجد جمهور يقدر يستحمل النتائج

السلبية التي كانت من حظ الدراويش الموسم الماضي".

وتقدم ب الاسف للجمهور قائلاً :" احنا بنتأسفلكم وانشاءالله هنكون عند حسن ظنكم ونحقق كل ماترغبون فيه انشاءالله ونقدر نعملكم حاجه السنادي لأن انتم تستاهلو رفع رؤسكم بفريقكم".

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واشاد بدور باهر المحمدي ودونجا معه قائلاً :" هو كل

اللاعيبه طبعا بتحفزني لكن أقرب حد ليا طبعا الكابتن باهر المحمدي بيحفزني طول الوقت ومعايا على طول وايضا الكابتن محمود عبدالعاطي دونجا بيحفزني كتيير جدًا قبل كل مباراة".

وواصل القيصر الجديد لاعب خط وسط الإسماعيلي قائلاً :" ان شاء الله السنادي نقدر نعمل حاجه للجمهور والإدارة والجهاز ".

واختتم قائلا:ً "المسؤولية صعبه جدًا عليا كلاعب صغير لكن انا قدها انشاءالله وهكون عند حسن ظن الجمهور، واتمني عودة الإسماعيلي مرة أخرى على منصات التتويج .