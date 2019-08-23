رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد اعتزاله كرة القدم، والذي كان مفاجأة للجميع. للجميع. وقال رونالدو لقناة TVI البرتغالية: "لا يزال لدي الكثير لتقديمه في كرة القدم، ويمكنني اللعب حتى عامي 40 أو 41". كرة القدم، ويمكنني اللعب حتى عامي 40 أو 41". واضاف :" يمكنني إنهاء مسيرتي العام المقبل، لكن يمكنني أيضا الاستمرار حتى 40 أو 41 عاما".

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