في غياب كوكا براجا يفوز على سبارتاك موسكو بهدف نظيف

تمكن فريق سبورتنج براجا البرتغالى، من تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه فريق سبارتاك موسكو الروسي، بهدف نظيف، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "بلديةبراجا"، فى ذهاب الملحق المؤهل لمجموعات الدوري الأوروبي.
لم يشارك كوكا فى المباراة، وظل على مقاعد البدلاء، طوال الـ90 دقيقة.
وسجل ريكاردو هورتا، لاعب سبورتنج براجا، هدف المباراة الوحيد، فى الدقيقة 74 من زمن المباراة، مستغلا كرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق الروسي، ليقابلها فى المرمى.
وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعب "اتكريت أرينا"، معقل الفريق الروسي.
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