مصر تواصل تصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 50 ميدالية

واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب صدارة البطولة برصيد 50 ميدالية بينهم 14 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 27 ميدالية بينهم 12 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات ، والجزائر في المركز الثالث برصيد 30 ميدالية بينهم 10 ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية.

حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا

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مورو ذهبيتين ونور الجندي ومروان القماش وفريدة عثمان وعبد الرحمن العربي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو.

بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش ميداليتين

وعلي خلف الله ميداليتين في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، و4 متر حرة رجال وسيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية .

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش وسارة سليمان في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو