محمد بيومي: مثلي الأعلي حسني عبدربه وأتمني أكون خليفته بالإسماعيلي

قال اللاعب محمد بيومي الصاعد خلال موسم الانتقالات الشتوية السابق 2019 لصفوف الفريق الأول بنادي الإسماعيلي، ان مثله الأعلى محلياً لاعب خط وسط الدراويش السابق القيصر حسني عبد ربه.

وغازل بيومي اللاعب السابق حسني عبدربة من خلال تصريحات خاصة ل"الوفد" قائلاً :" انا اتعلمت كتير من حسني عبدربة قبل ما يعتزل وعرفت يعني أي مسؤوليه ورجوله وحماس وقلب وجدعنه وغيره علي قميص الإسماعيلي". ل"الوفد" قائلاً :" انا اتعلمت كتير من حسني عبدربة قبل ما يعتزل وعرفت يعني أي مسؤوليه ورجوله وحماس وقلب وجدعنه وغيره علي قميص الإسماعيلي".

وواصل صاحب ال19 عاماً قائلاً :" انا ماشي ع خطى القيصر ونفسي جدًا وليا الشرف اكون مثله". ماشي ع خطى القيصر ونفسي جدًا وليا الشرف اكون مثله".

واختتم قائلاً انه صعد للفريق الأول بناء على ترشيح الكابتن عطيه صابر عضو الحهاز الفني وطارق عبدربه وطارق زين وغريب فتحي واسلام كاظم وعاطف عبدالعزيز وابوطالب العيسوي وأحمد فكري الصغير وسيد الحداد ومحمد محسن ابوجريشه، مستر فييرا المدير الفني السابق للإسماعيلي.

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