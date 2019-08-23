تعرف علي نتائج مصر رجال وسيدات لسلة 3*3 بدورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر للرجال في تحقيق الفوز علي مدغشقر بنتيجة 22 مقابل 18، بينما تلقي منتخب السيدات الهزيمة من كينيا بنتيجة 21 مقابل 16 في ثاني جوالات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.

واصبح منتخب مصر للرجال في صدارة مجموعته، بينما يحتل منتخب السيدات المركز الثاني.

ووقع منتخب الرجال في مجموعة تضم مصر ومدغشقر والمغرب وكينيا وغينيا، بينما تضم مجموعة منتخب السيدات كلا من مصر والكونغو وغينيا الاستوائية .

ويمثل منتخب مصر رجال كلًا من باسم الليثي وكريم موسى وسراج الدين علي ومحمد طه، تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد سمير.

أما منتخب مصر للسيدات فيمثله كلًا من "فرح عمرو وندى جاسر ورنا عبد الظاهر ومرام مختار" تحت قيادة فنية للمدير الفني هيثم عيد.

تحقيق الفوز علي مدغشقر بنتيجة 22 مقابل 18، بينما تلقي منتخب السيدات الهزيمة من كينيا بنتيجة 21 مقابل 16 في ثاني جوالات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.واصبح منتخب مصر للرجال في صدارة مجموعته، بينما يحتل منتخب السيدات المركز الثاني.ووقع منتخب الرجال في مجموعة تضم مصر ومدغشقر والمغرب وكينيا وغينيا، بينما تضم مجموعة منتخب السيدات كلا من مصر والكونغو وغينيا الاستوائية .ويمثل منتخب مصر رجال كلًا من باسم الليثي وكريم موسى وسراج الدين علي ومحمد طه، تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد سمير.أما منتخب مصر للسيدات فيمثله كلًا من "فرح عمرو وندى جاسر ورنا عبد الظاهر ومرام مختار" تحت قيادة فنية للمدير الفني هيثم عيد.

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