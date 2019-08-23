نجوم المستقبل 2002 يكتسح الزمالك بخماسية وديًا

حقق فريق الشباب 2002بنادي نجوم المستقبل الفوز علي نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت علي ملعب النجوم ضمن استعداد الفريقين لبطولة الجيزة. علي ملعب النجوم ضمن استعداد الفريقين لبطولة الجيزة. وشهد الشوط الاول تعادل الفريقين سلبيا قبل أن يتالق النجوم خلال الشوط الثاني ويسجل خمسة أهداف خلال اللقاء. سلبيا قبل أن يتالق النجوم خلال الشوط الثاني ويسجل خمسة أهداف خلال اللقاء. الجدير بالذكر أن نادي النجوم توصل إلي اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لرعاية ناشئي الفريق.

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