شكرا لقرائتكم خبر عن دي سوزا يبدي رغبتة في مغادرة الأهلي بعد فقدان الأمل في البطولات والان مع التفاصيل

أغضب لاعب النادي الأهلي جوزيف دي سوزا جماهير الأهلي بتصريح مثير للجدل عبر حسابه على ” انستجرام ” . وطالب أحد المشجعين اللاعب بالخروج من الدوري السعودي من خلال تعليق على انستجرام. ورد اللاعب: ” ‏نعم انا افكر في الخروج من الدوري السعودي جئت الى السعودية لكي اكون بطلا ولكن ارئ ذلك غير ممكن لا أريد البقاء هنا من أجل المال”. وأثار تصريح اللاعب غضب الجماهير؛ لتقليله من النادي وبطولاته.

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