الامارات | 10 أسماء جديدة تجذب الأنظار في انطلاق الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسماء جديدة تجذب الأنظار في انطلاق الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الأندية الإيطالية لصراع جديد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي ينطلق موسمه الجديد غداً، حيث في الواجهة مواجهة البطل وحامل اللقب يوفنتوس مع بارما.

ويجذب العديد من الأسماء الجديدة الاهتمام هذا الموسم بعد أن قام عدد من الأندية بتعزيز صفوفه، سواء من اللاعبين أو على مستوى الأجهزة الفنية، على رأسها يوفنتوس، الذي قام بتعاقدات مهمة من المدرب ساري إلى النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، وكذلك إنتر ميلان أبرز الأندية النشطة في الميركاتو الصيفي، من خلال صفقات كبرى شملت البلجيكي لوكاكو، وكذلك المدافع الأوروغوياني دييغو غودين، بجانب أسماء أخرى نستعرضها في التقرير التالي:

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