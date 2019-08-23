الامارات | وليد عباس.. محترف تنس طاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس.. محترف تنس طاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي وليد عباس عن امتلاكه مهارة كبيرة في لعبة كرة الطاولة، وذلك بعد نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء ممارسته اللعبة مع أحد أصدقائه، إذ أظهر عباس تفوقه على صديقه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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