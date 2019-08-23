الامارات | أستون فيلا يجدد عقد المصري أحمد المحمدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يجدد عقد المصري أحمد المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أمس، عن تمديد عقد المدافع المصري الدولي أحمد المحمدي موسماً واحداً. وانضم المحمدي إلى أستون فيلا في صيف عام 2017، وشارك في 40 مباراة مع الفريق.

وسجل المحمدي هدفين مع أستون فيلا وصنع هدف الفوز لأنور غازي في المباراة الحاسمة في ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك المحمدي قائد المنتخب المصري في أول مباراتين لأستون فيلا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المحمدي للتلفزيون الرسمي لأستون فيلا: «سعيد بكل تأكيد بتجديد عقدي، اللعب لأستون فيلا مذهل». وأضاف: «إنه نادٍ عظيم، وجماهير النادي مذهلة، وأتطلع لمواصلة البقاء مع الفريق». وأضاف «عندما جئت إلى هنا كان هدفي الأساسي هو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عشنا تجربة صعبة في أول موسم نظراً لعدم الصعود لكننا حققنا المراد في العام الماضي».

وأشار إلى أن «بدايتنا في الدوري الإنجليزي كانت صعبة رغم أننا لعبنا بشكل جيداً، لكننا خسرنا». وأكد: «سنواصل اللعب بشكل جيد والحظ سيبتسم لنا في النهاية، حيث إن هدفنا الأساسي هو إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن».