الامارات | ماجد العصيمي.. في مهمة وطنية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد العصيمي.. في مهمة وطنية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، أمس، عن دخوله انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في مهمة جديدة يتطلع إليها المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ورئيس اللجنة الآسيوية، التزاماً بالمهمة الوطنية لخدمة شريحة أصحاب الهمم، خصوصاً أن العصيمي كان يسعى إلى دخول الانتخابات في الدورة الماضية، وقرر أن تكون خطوته رسمية هذه المرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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