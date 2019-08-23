الامارات | الوحدة يفتقد تيغالي وليوناردو في مستهل رحلة الكأس أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفتقد تيغالي وليوناردو في مستهل رحلة الكأس أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الفجيرة ضيفاً على فريق الوحدة، اليوم، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، الساعة السابعة والربع مساء، في مستهل رحلة الفريقين المحلية من خلال المشاركة في أولى مباريات الجولة الاولى لكأس الخليج العربي.

ويبدو العنابي افضل جاهزية من الفجيرة بعد مشاركته أخيراً في الدور ثمن النهائي لدوري ابطال آسيا، وبداية استعداداته للموسم المقبل بشكل مبكر، فضلاً عن خوضه للمباراة الماضية في أبطال آسيا أمام النصر السعودي على أرضه وملعبه، الا انه سيفتقد نجمه وهدافه الأرجنتيني المصاب تيغالي، وكذلك البرازيلي ليوناردو، الذي أعلن رسمياً فك الارتباط بفريقه الوحدة، لكنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة، حيث قال إنه حائر بين عروض محلية وخارجية.

وتختلف توجهات الفريقين في هذه المباراة والبطولة بشكل واضح، حيث يبحث الفجيرة عن مواصلته لاستعداداته لبطولة الدوري، وكذلك يسعى من خلالها مدربه الجزائري مجيد بوقرة لتحقيق نتيجة إيجابية في أول اختبار فني له مع «الذئاب»، تمهيداً لخوض منافسات دوري الخليج العربي، والذي ستتكرر مواجهة الفريقين فيه أيضاً في أولى جولاته في سبتمبر المقبل.

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ويخطط الوحدة للفوز بكل الألقاب الممكنة بما في ذلك الفوز بكأس الخليج العربي، بعد ان نجح في تحقيق ذلك في موسمي 2016 و2018. ويعطي العنابي الاحترام الواجب لهذه البطولة، ويأخذها على محمل الجد، الأمر الذي سيصعب المواجهة على الفجيرة، خصوصاً أن العنابي يريد تضميد جراحه الآسيوية، بعد أن ودع المسابقة القارية من دور الـ16 عقب الخسارة من النصر السعودي بمجموع المباراتين.

وقال الجزائري مجيد بوقرة، خلال المؤتمر الصحافي، إنه يطمح لبناء فريق قوي بشخصية قوية تبرز هوية نادي الفجيرة في كرة الإمارات. وتابع: «الوحدة فريق غني عن التعريف، وهو من الفرق التي تنافس على البطولات، ونحن جاهزون لهذه المباراة، وانا سعيد بجميع اللاعبين، ولدي مشروع عمل في الفجيرة يحتاج الى وقت للتطبيق»، متمنياً أن تظهر نتيجة العمل السابق خلال المباريات المقبلة.

الوحدة يسعى لتضميد جراحه الآسيوية من خلال تحقيق الفوز في أولى مباريات كأس الخليج العربي اليوم.