الامارات | الجزيرة يتخطى مفاجأة خورفكان ويحرز أولى نقاط الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتخطى مفاجأة خورفكان ويحرز أولى نقاط الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعبون الشباب الجزيرة لتحقيق الفوز على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في افتتاح مباريات كأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليحصل على أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، وأحرز أهداف الجزيرة فيصل المطروشي وخلفان مبارك وسلطان الغافري، بينما سجل هدف «النسور» البرازيلي جونيور.

وشهدت المباراة تألق الشباب: المطروشي، وبدر الشبيبي الذي صنع الهدف الثاني، إلى جانب المصري عبدالله رمضان، بينما لم يشرك المدرب الهولندي يورغن ستريبل أي لاعب أجنبي في تشكيلة الجزيرة، بينما دفع بلاعب واحد فقط من الصفقات الجديدة هو سلطان الغافري، وتواجد على مقاعد البدلاء المغربي مراد باتنا وعامر عبدالرحمن، وخرج من قائمة المباراة عمر عبدالرحمن والبرازيلي كينو دا سيلفا والصربي ميلوس كوسانوفيتش. ظهر خورفكان بمستوى جيد في بداية اللقاء، وكاد يتقدم بالهدف الأول من هجمة قادها نواف راشد، ولعب كرة عرضية وصلت إلى البرازيلي رافائيل جوميرس الذي سدد الكرة في يد حارس الجزيرة علي خصيف، بينما رد «فخر أبوظبي» بأول هجمة منظمة قادها خلفان مبارك، ومرر كرة جميلة إلى اللاعب الشاب فيصل المطروشي الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة في الشباك محرزاً الهدف الأول (14). وتراجع أداء الفريقين بعد الهدف الجزراوي وكانت أبرز فرصة تسديدة من لاعب خورفكان عادل سبيل مرت بجوار القائم (17)، بينما ارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما أحرز البرازيلي بيدرو جونيور هدف التعادل لـ«النسور» من ركلة ركنية لعبها البرازيلي بيسمارك، وارتدت من دفاع الجزيرة، وسددها جونيور في المرمى (39)، وكاد «فخر أبوظبي» يرد بالهدف الثاني من كرة مررها المصري عبدالله رمضان إلى زايد العامري الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (40). وفي الشوط الثاني سيطر الجزيرة على وسط الملعب، لكن دون تهديد مرمى خورفكان، ودفع المدرب ستريبل بكل من بدر الشبيبي ومراد باتنا بعد مرور 61 دقيقة بدلاً من فيصل المطروشي وزايد العامري، إذ كاد باتنا يحرز الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت بجوار القائم (73)، قبل أن يصنع البديل بدر الشبيبي الهدف الثاني بتمريرة رائعة إلى خلفان مبارك الذي سدد الكرة بمهارة في المرمى في الدقيقة 77، ثم أضاف سلطان الغافري الهدف الثالث (82) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.