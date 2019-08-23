الامارات | حسن الدرمكي.. ينال شهادة الدكتوراه

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الدرمكي.. ينال شهادة الدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت جامعة لنكولن الماليزية عضو شركة كلباء لكرة القدم ومدير التسويق، المهندس حسن الدرمكي، شهادة الدكتوراه بعد قبول أطروحته «فعالية إدارة الجودة الشاملة في المشاريع لرفع أداء مؤسسات الطاقة». وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى ترجمة مفاهيم الدراسة في الواقع العملي، ولما له علاقة بالرياضة أيضاً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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