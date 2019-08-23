الامارات | رونالدو معجب بمسيرة ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو معجب بمسيرة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ نجم يوفنتوس البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإعجابه بمسيرة قائد ونجم برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، متحدثاً عن المنافسة التي تجمع بينهما، منذ أعوام عدة، في مقابلة بثها التلفزيون البرتغالي.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق الذي انتقل إلى «بيانكونيري» في صيف 2018، لقناة «تي في آي»: «أنا معجب كثيراً بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته صرح سابقاً بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدّر المنافسة التي كانت تجمعنا».

وتابع ابن الـ34 عاماً: إنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم، لكنها ليست استثنائية، (الأميركي) مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، (البرازيلي الراحل) آيرتون سينا و(الفرنسي) آلان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1، القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة». وبالنسبة لـ«سي آر7» فأن تجمعه منافسة مع لاعب من نوعية ميسي، أمر يدفعه دائماً لتخطي نفسه وتقديم الأفضل.