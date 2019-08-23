شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ «ديانج ومتولى» فى مواجهة «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج عند الثامنة مساء الجمعة، الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، فى المباراة المقررة بينهما فى إياب دور الـ 64 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى ستجرى بينهما على ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وهو نفس الملعب الذى استضاف مباراة الإياب بين الفريقين أيضا.

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يدخل الأهلى، المواجهة، مطمئنًا للصعود لدور الـ 32 للبطولة بعدما حقق نتيجة ثقيلة على الفريق السودانى، عندما فاز عليه برباعية نظيفة، ويكفى الأهلى تحقيق أى نتيجة للصعود للدور التالى، ما عدا الخسارة بنفس نتيجة الذهاب، حتى لا يحتكم الفريقان لضربات الترجيح، وتعد المباراة من الناحية النظرية، محسومة تمامًا لمصلحة الأهلى، الذى يكفيه الفوز أو التعادل، أو الخسارة حتى بثلاثة أهداف، ورغم منطقية صعود الأهلى، إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، شدد على لاعبيه، بعدم النظر إلى المباراة من هذه المنظور، واحترام المنافس، واللعب أمامه وكأنها أول مباراة بينهما، حتى لا يتعرض الفريق لنتيجة لا تخرجه من البطولة ولكن قد تكون محرجة نوعًا ما أمام جماهيره الغاضبة والتى لن تحتمل أى أمور سلبية جديدة، خصوصًا بعد الخسارة من بيراميدز، فى مباراة الكأس الأخيرة، وتوديع البطولة من أدوارها الأولى، وشدد يوسف على لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة، بضرورة احترام المنافس، والسعى لتحقيق نتيجة كبيرة، لمصالحة الجماهير الغاضبة من الفريق.

ووضح من خلال التدريبات الأخيرة، التى أداها الفريق أن محمد يوسف، يفكر فى الدفع بالثلاثى ديانج، ومحمود متولى، ومحمد مجدى قفشة، خلال المواجهة، وحسب سير اللقاء، لرغبته فى إكساب بعضهم حساسية المباريات، خصوصا أن قفشة سبق له الحصول على الفرصة فى مواجهة بيراميدز الأخيرة، ولم يتبق سوى الثنائى ديانج، ومتولى.

وعلى الجانب الآخر رغم الحسابات النظرية، التى تشير إلى خروج فريق اطلع برة إلا أن مديره الفنى رفض تلك النغمة، وشدد على أن كل الأمور واردة فى كرة القدم، وأكد للاعبيه تمسكهم بحقهم فى السعى لتحقيق نتيجة إيجابية يذكرها لهم التاريخ أمام الأهلى، وشدد على أن الفريق لن يتأثر برحيل أى شخص.