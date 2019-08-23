شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم تدريباته الليلة استعدادًا لمعركة "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته الجماعية مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ 64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمد يوسف قائمة الفريق لمواجهة إطلع بره المقرر لها السابعة من مساء غد الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأيمن اشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي.

كان الأهلي قد حقق فوزا كبيراً علي إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان.

يذكر أن محمد يوسف سيقود الفريق بشكل مؤقت في مباراة الغد لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر مؤخراً أمام بيراميدز.