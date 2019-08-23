شوقى غريب يكشف خطة الفراعنة فى أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد...

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جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى الخطة التى سيخوض بها مباريات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو. أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب أن الفريق سيخوض مبارياته بطريق 3 – 4 – 3 حتى الآن مفضلاً الاعتماد على اللاعب الأخير "الليبرو". وأوضح شوقى غريب سبب الاعتماد على الليبرو فى تشكيلته قائلً: "الاعتماد على اللاعب الأخير سببه تفادى السرعات الكبيرة للاعبين فى المنتخبات المنافسة خاصة أن الأفارقة يمتلكون مثل هذه السرعات. Advertisements وتابع غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : نعتمد فى بعض الوقت على خطة لعب 4-3-3 وفقاً لسير وأحداث المباراة وطبيعتها. وقال غريب أنه لن يضم أى عنصر جديد فى المعسكر القادم للفريق والذى سيتخلله مباراتين وديتين أمام السعودية يومى 7 و9 سبتمبر المقبل.

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