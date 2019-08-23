شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: كل ما يقال عن مدرب الأهلى اجتهادات والـcv ليس كل شئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، إن كل ما يقال عن المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عبارة عن اجتهادات.
وأكد القيعي خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلى": "السيرة الذاتية ليست كل شئ للمدرب، مورينيو أو جوارديولا لو دربوا فى مصر مش هيلاعبونا تيكا تاكا".
وأضاف: "جوزيه وجد كيميته مع النادى الأهلى و مع الجيل اللى اتوفر له، والسيرة الذاتية ليست كل شئ للاعب أو المدرب ".
واستطرد: "فى السوشيال ميديا بيختاروا كل مدرب على مزاجهم، وهذا خطأ، اختيار المدرب له أسس و مواصفات خاصة".
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