شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني بالدوري الجديد. Advertisements قال محمد علي في تصريحات تليفزيونية ، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عرض علي مندوب الفيفا في جلسة أمس تطبيق التقنية ووافق المندوب علي دعم الكرة المصرية ، علي أن يتم تدريب الحكام المصريين علي التقنية خلال الشهرين المقبلين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يؤكد تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني بالدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.