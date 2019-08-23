شكرا لقرائتكم نجم الزمالك الشاب يجرى عملية الرباط الصليبى.. والإدارة تطمئن على اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود حسن، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، والذى تم تصعيده للفريق الأول، لعملية إصلاح الرباط الصليبى الأمامي والغضروف الخارجي، اليوم، الخميس، تحت إشراف الدكتور ماير في ألمانيا، وتواجد مع اللاعب دكتور محمد عيد الطبيب بالفريق الأول.

وبدوره أجري أمير مرتضي منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ، اتصالا هاتفيا باللاعب، للاطمئنان عليه بعد إجرائه العملية الجراحية، متمنيا الشفاء له وسرعة العودة إلى الملاعب .

وأكد المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور بعلاج اللاعب فى ألمانيا ، يأتي في إطار سياسية النادي نحو الاهتمام برفع مستوى علاج المصابين إلى أعلى درجة، بداية من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول.

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ووجه محمود حسن ، الشكر لمرتضي منصور، ومجلس الإدارة، وأمير مرتضي منصور على الاهتمام بحالته الصحية والموافقة على سفره لإجراء العملية الجراحية فى ألمانيا، كما شكر الجهاز الطبي بالنادي، برئاسة الدكتور محمد أسامة.

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد اتخذ قرار بضرورة علاج اللاعب فى الخارج، وذك بعد إصابته أثناء معسكر إعداد الفريق الأول بالسادس من أكتوبر نهاية يونيو الماضى.