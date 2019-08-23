إشادة كبيرة في بايرن ميونيخ بقدوم فيليب كوتينيو

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حظي لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو بإشادة كبيرة من مختلف المنتمين لنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد استقطابه من نادي برشلونة الإسباني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان كوتينيو قد انتقل الى بايرن ميونيخ بنظام الاعارة مع تضمين خيار للنادي الألماني يسمح بشرائه عقد اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

واجمعت الآراء على أن البايرن كسب نجماً كبيراً بالنظر لما يتمتع به من مهارات عالية وما يمتلكه من خبرة واسعة، حيث سيلعب في رابع بطولة ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعدما لعب في البداية لصالح إنتر ميلان الإيطالي مروراً بليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني ونهاية ببايرن ميونيخ الألماني.

وتؤكد هذه الاشادات بأن بايرن ميونيخ سيراهن كثيراً على فيليب كوتينيو لاستعادة مستواه و الظهور بوجه افضل بكثير من المستوى الذي ظهر عليه مع ناديي ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي يسعى "العملاق البافاري" لإحراز لقبها هذا الموسم بعد سبعة اعوام من تتويجه بـ "صاحبة الأذنين".

وفي ذات السياق اعترف كارل هاينز رومنيغيه الرئيس التنفيذي بالنادي بأنهم كانوا يتابعون كوتينيو منذ صيف عام 2018 ، وتحديداً في اعقاب بروز بوادر فشله مع برشلونة بعد ستة اشهر فقط من انضمامه لصفوفه ، مشيداً في الوقت نفسه بإمكانيات اللاعب، حيث قال: " النادي يعتبر كوتينيو اكثر لاعب يستحق ان يخلف آريين روبن في مركز الجناح ، فهو يستحق ان يحمل قميصه رقم 10".

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ونفى رومنيغيه ان يكون لقدوم كوتينيو تأثير سلبي على الخيارات التكتيكية للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، مؤكداً بأن انضمامه لبايرن ميونيخ سوف يكون دعامة قوية للفريق ، لان المدرب سبق وان طالب باستقطابه خلال سوق الانتقالات الصيفية اثناء اجتماعه بإدارة النادي.

وكشف رومنيغيه بأن إدارة البايرن قررت في وقت سابق سحب القميصين رقم 10 ورقم 7 واللذان ارتداهما آرييين روبن وفرانك ريبيري ، لكنها قررت منح كوتينيو القميص رقم 10 في هذا التوقيت لتؤكد له سعادتها بقدومه وتعويلها عليه بأن يقدم الكثير للفريق.

من جانبه أشاد البوسني حسان صالح حميديتش المدير الرياضي بالنادي (الذي تولى ملف المفاوضات) كثيراً بكوتينيو والإمكانيات التي يمتلكها، مؤكداً بإن النجم البرازيلي سيكون إضافة للدوري الألماني وليس لبايرن ميونيخ فحسب، مبدياً ثقته بأن اللاعب سيقود الفريق للوصول لأعلى مستوياته الفنية هذا الموسم.

المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني بنادي بايرن ميونيخ عبر هو الآخر عن سعادته بقدوم كوتينيو، معتبراً إياه لاعباً من الطراز العالمي ، حيث أكد بأن قدومه للفريق إضافة مميزة تمنحه قوة كبيرة امام منافسيه.

اما زي روبيرتو النجم البرازيلي السابق والذي لعب في بايرن ميونيخ لعدة سنوات ، فقد توقع ان يستعيد كوتينيو مع بايرن ميونيخ مستواه الذي عرف عنه أبان تواجده مع ليفربول، مؤكداً بأن إشراكه في مركز الجناح أو صانع الألعاب سيعطي الفريق الإضافة اللازمة، وسيمكنه من تقديم أداء جيد في المباريات " .