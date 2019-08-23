بايرن ميونخ يغرم ريناتو سانشيز 10 آلاف يورو

أمر نادي بايرن ميونخ الألماني، بتوقيع عقوبة مالية علي ريناتو سانشيز بسبب سوء الخلوق وعدم الإعتام بالقرارات الصادرة من الجهاز الفني للبافاري، ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ قرر فرض غرامة مالية على سانشيز بسبب غيابه المقصود عن التدريبات الجماعية أثناء التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نادي هيرتا برلين في الجولة الأولى للدوري الألماني.

وصرح المدرب نيكو كوفاتش أن سانشيز يشعر بالحزن من عدم حصوله علي وقت في المباراة ضد هيرتا برلين ، ولهذا السبب غاب عن المران الجماعي اليوم في ملعب اليانز أرينا، وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الدقيقة الخامسة والثمانين من المباراة ضد هيرتا برلين بدلاً من زميله توماس مولر، في حين صرح للصحافة بعد نهاية المباراة عن تراجع نسبة مشاركته مع بايرن ميونخ.