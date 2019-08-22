شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن صفقة ألميريا الثامنة والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن نجاح فريقه في حسم الصفقة الثامنة وذلك في إطار تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ‏المدافع الدولي النيجيري ڤالنتين جيمس ٢٠ عاما قادما من نادي غلطة سراي بنظام الاعارة مع خيار الشراء... الصفقة رقم ٨ والقادم أقوى. يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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