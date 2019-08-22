الان تتابع الأهلي يهدر نقطتين في بداية مشوار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:09 م, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه العدالة

اليوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة.

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