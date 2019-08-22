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الان تتابع الكشف عن إصابة حمدالله في مباراة النصر وضمك والان مع التفاصيل
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أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب فريق النصر الأول عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم.
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها سلطان الغنام في أحد المستشفيات بالرياض وجود ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة.
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