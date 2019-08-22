شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا بيساو يستدعى مهاجم الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو الإسماعيلى خطابا رسميا يفيد بطلب منتخب غينيا بيساو استدعاء الوافد الجديد للفريق «بيكيتى سيلفا» من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا لخوض المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الغينى قادما من الشعلة السعودى فى الميركاتو الحالى عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التى احتضنتها مصر.

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ومن المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الفريق يوم 10 سبتمبر المقبل، تحضيرا للمشاركة بمباراة فريقه ضد أهلى بنى غازى الليبى، المقرر لها 13 من نفس الشهر ببطولة كأس محمد السادس «البطولة العربية» للأندية الأبطال.

من جانبه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة للدراويش، أن الفريق سيظهر بشكل مختلف تماما عن منافسات الموسم الماضى.

وأضاف المنياوى أنه تم إبرام التعاقد مع أكثر من لاعب على قدر كبير من الكفاءة، من بينهم همام طارق ومحمد حمدى زكى وأحمد مدبولى وبيكيتى سيلفا ومحمود دونجا وخليل نيمار أراهم لاعبين كبارا سيحدثون إضافة فنية كبيرة للفريق فى الجانب الأمامى. وأشار إلى أن إبراهيم أبو اليزيد سيكون له شأن كبير فى الخط الخلفى، فهو لاعب مميز وقادر على إعادة الاتزان للخط الدفاعى للفريق فى الموسم الجديد، وقال: جماهير الإسماعيلى هى الدافع الأول لتحقيق أفضل النتائج، وننتظر مساندتهم من أجل العودة لمسارنا الطبيعى.