شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يمنع نائب رئيس الجبلاية من الاطلاع على لائحتى المسابقات وشؤون اللاعبين ودخول مكتب هانى أبوريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، فى أولى أزماته داخل الجبلاية مع اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى، بسبب رفض الأخير تنفيذ طلبات نائب الرئيس بالاطلاع على لوائح المسابقات وشؤون اللاعبين والحكام والنظام الأساسى، فى اليوم الثانى لتواجد نائب الرئيس فى منصبه الجديد داخل الجبلاية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «سويلم» أعطى تعليمات لموظفى الجبلاية بمنع دخول «جمال» إلى مكتب هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، لحين وصول عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة، إلى الجبلاية غدًا.

وكان «جمال» قد تواجد، أمس الأول، وتحديدًا فى اليوم التالى لإعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» اعتماد اللجنة المؤقتة، برئاسة «الجناينى»، داخل مكتب «أبوريدة».

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ووجّه «سويلم» لومًا إلى عدد من الموظفين لقيامهم بفتح مكتب «أبوريدة» لنائب الرئيس، المخصص له مكتب بجوار سكرتير مجلس الإدارة، والذى كان يشغله أحمد شوبير، نائب الرئيس السابق.

ووفقًا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن «جمال» تمسك بالاطلاع على جميع الأمور داخل الجبلاية لإعادة تنظيمها مرة أخرى.

يأتى هذا، فى الوقت الذى تبحث فيه اللجنة المؤقتة، برئاسة «الجناينى»، مصير كل من «سويلم» والقرارات التى اتخذها خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مسابقتى القسمين الثانى والثالث، بجانب تشكيل لجنة الحكام، برئاسة سمير عثمان، ولم تستقر اللجنة حول إمكانية استمرار «سويلم» فى منصبه من عدمه، وكذلك «عثمان».

من جهة أخرى، يجتمع، غدًا السبت، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المؤقتة، برئاسة «الجناينى»، للوقوف على مناقشة أهم الملفات التى ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها اختيار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، فضلًا عن انتظام مسابقة الدورى الممتاز والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بجدول منتظم تتمكن من خلاله الأندية من معرفة مواعيد المباريات دون تأجيلات بشكل مستمر، إلى جانب إعادة تعديل لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية، المقرر الدعوة إليها خلال الشهر المقبل.

وكانت اللجنة المؤقتة قد اجتمعت مع فيرون جامبا، مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى وجود كل من «الجناينى» رئيسًا و«جمال» نائبًا والعضوين أحمد عبدالله وسحر عبدالحق، بينما تغيب محمد فضل، المتواجد خارج مصر لقضاء إجازته، كما تعلن اللجنة المؤقتة عن الموعد النهائى للمؤتمر الصحفى للجنة المؤقتة، فى ظل الخلاف على موعده بين أعضاء اللجنة.